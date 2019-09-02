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Rus büyükelçi öldü!

Rusya'nın Kahire Büyükelçisi 68 yaşındaki Sergei Kirpichenko, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kirpichenko'nun ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:18
Rus büyükelçi öldü!

Rusya’nınKahire Büyükelçisi Sergei Kirpichenko hayatını kaybetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Sergei Kirpichenko’nun başkent Kahire’deki hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Kirpichenko’nun 68 yaşında olduğu ifade edilirken, ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kirpichenko, 1991-1995 yılları arasında Suudi Arabistan'da, 1998-2000 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 2000-2004 yılları arasında Libya'da ve daha sonra 2006-2011 yılları arasında Suriye’de görev yaptı. Rus Büyükelçi, Mısır’da ise 2011 yılında göreve başlamıştı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:18
  1. Rusya
  2. Kahire Büyükelçisi Sergei Kirpichenko
  3. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  4. Suudi Arabistan
  5. Birleşik Arap Emirlikleri
  6. Libya
  7. Suriye
  8. Mısır

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