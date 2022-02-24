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Ekonomi Rus borsasından flaş karar!
Ekonomi

Rus borsasından flaş karar!

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıplarından sonra, Moskova Borsası 25 Şubat 2022 tarihli sabah seansının iptal edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 21:38:00 -
Rus borsasından flaş karar!

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıplarının ardından, Moskova Borsası 25 Şubat 2022 tarihli sabah seansının iptal edildiğini duyurdu.

Moskova Borsasından yapılan açıklamada, piyasalarda önemli miktarda dalgalanmalar yaşandığı belirtildi.

Yatırımcılara duygusal tepkiler verilmemesi tavsiyesinin yer aldığı açıklamada, "Tecrübe, acele yapılan işlemlerin yatırımlarda olumsuz sonuçlar yaratabileceğini gösterir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Moskova Borsasında yarınki sabah seansının iptal edildiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekatın ardından Moskova Borsası yüzde 33'ten fazla değer kaybederek 2.058 puana geriledi.

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