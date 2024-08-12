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Ekonomi Rusya vatandaşları deli saçması paralar saçarak Türkiye'den satın alıyordu! Şimdi ellerinde patladı
Ekonomi

Rusya vatandaşları deli saçması paralar saçarak Türkiye'den satın alıyordu! Şimdi ellerinde patladı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 00:07:00 - 2024-08-12 00:17:22
Rusya vatandaşları deli saçması paralar saçarak Türkiye'den satın alıyordu! Şimdi ellerinde patladı

Ukrayna ile yürütülen savaş sırasından Antalya'ya para saçarak konut alan ve ev fiyatlarını yükselten Ruslar şimdi aldıkları evleri daha düşük fiyatlara satmak zorunda kalıyor.

Bilindiği üzere Türkiye'de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası emlak fiyatlarında balon oluştu. Ruslar, hangi şehir bakmaksızın Türkiye'nin birçok noktasından özellikle de Antalya'dan konut toplamaya başladı.

Moscow Times'ın haberine göre, “Yüzlerce Rusyalı Türkiye’de gayrimenkulde para kaybetti” başlıklı haberinde, bu kişilerin artık gayrimenkullerini satamadıkları bilgisi verildi.

Fiyatların düşmesi sonrası yüzlerce Rusya vatandaşının Türkiye’de gayrimenkullerini elden çıkarma girişimlerinin başarısız olduğu belirtilen haberde, Ruslar için Türkiye’de satın alınan evlerin “süper pahalı eşya depolarına” dönüştüğü yorumu yapıldı.

Rotayı Tayland'a çevirdiler

Geçtiğimiz senelerde Türkiye’ye 100 bine yakın Rusya vatandaşı geldiği kaydedildi ve ülkede yabancılar içinde en çok Ruslar gayrimenkul satın aldı. Geçen Kasım ayında ise Rusya vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul satın alımları Ekim'e göre yüzde 11 geriledi. Ruslar son dönemde Tayland'dan konut alımı yapıyor.

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