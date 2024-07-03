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Ekonomi Rus basını duyurdu! Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan almaya başladı
Ekonomi

Rus basını duyurdu! Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan almaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-07-03 08:10:00 - 2024-07-03 08:14:02
Rus basını duyurdu! Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan almaya başladı

Rus basını Türkiye'nin kritik ithalat kalemlerini yazdı. Buna göre Türkiye, Rusya'dan darı alımını üç ve mısır alımını iki kat arttırdı.

Türkiye'nin Rusya'dan buğday harici tahıl alımını arttırdığı bildiriliyor. Ria'nın haberine göre mayıs ayında Türkiye Rusya'dan darı alımını üç ve mısır alımını iki kat arttırdı.

Ajans Türkiye'nin yerli üreticileri korumak için 21 Haziran ile 15 Ekim arasında buğday ithalatını durdurma kararı aldığını yazıyor.

Türkiye'nin mayıs ayında Rusya'dan aldığı tahıl miktarı 843 bin ton olarak açıklandı. Bu miktarın 569 bin tonluk bölümünü buğday oluşturuyor.

Kaynak: Turkrus

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