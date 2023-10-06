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Yerel Rus Barış Gücü birlikleri, Karabağ’daki 3 bölgeden gözlem noktasını kaldırdı
Yerel

Rus Barış Gücü birlikleri, Karabağ’daki 3 bölgeden gözlem noktasını kaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-06 07:17:00 -
Rus Barış Gücü birlikleri, Karabağ’daki 3 bölgeden gözlem noktasını kaldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da görev yapan Rus Barış Gücü birliklerine ait 3 geçici gözlem noktasının kaldırıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da görev yapan Rus Barış Gücü birliklerinin son faaliyetlerine dair açıklama yaptı. Karabağ’da bugün herhangi bir ateşkes ihlali yaşanmadığı belirtilen açıklamada, “Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerinin eski çatışma bölgelerinde bulunan geçici gözlem noktalarının kaldırılması tamamlandı” denildi.

MÜHİMMAT SAYIMI DEVAM EDİYOR

Karabağ’daki yasadışı Ermeni silahlı grupların depolarında bulunan silah, askeri teçhizat, hafif silah ve mühimmatın sayımına devam edildiği ifade edilen açıklamada, “5 Ekim itibariyle 84 zırhlı araç, 121 araç, 121 hava savunma aracı, 96 sahra topu, çok namlulu roketatar ve havan topu, 1 İHA, 7 binden fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 59 milyon mermi sayıldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmatın depolarının kontrolünün Rusya - Azerbaycan ortak güvenlik karakolları tarafından sağlandığı vurgulandı.

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