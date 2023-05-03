Rus bankasından beklenmedik Türk lirası kararı! Resmen duyurdular

Yaptırım baskısının yoğunlaştığı bir dönemde bazı Rus bankaları, Türk lirası işlemlere yönelmeye başladı. Kısa süre önce Tinkoff Bank’ın açtığı yoldan bu kez bir büyük Rus devlet bankası girdi.



Gazprombank, Türk parası ile transferleri başlatıyor



Uzmanlara göre Gazprombank’ın bu piyasaya girmesi, turist sayısındaki artış, Türkiye’ye göç eden çoğalması ve artan ticari ilişkiler nedeniyle Türk muadilleriyle işlerini genişleten girişimcilerin talebinden kaynaklanıyor.



Gazprombank, bireysel müşteriler için transferde limit olmadığını, bireysel müşteriler için yüzde 1,5', VIP ve özel bankacılık segmentleri için yüzde 1, minimum 3 bin, maksimum 15 bin ruble komisyon alacağını duyurdu.

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