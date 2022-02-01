Rus bankası tatbikat yaptı! Ekonomiyi vurabillir

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, ABD'nin yaptırım uygulaması sonucu yabancı bilişim altyapısından mahrum kalma olasılığına karşı teknolojik tatbikat gerçekleştirdi.



Kommersant gazetesi, tatbikatta bankanın Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle ve Intel gibi şirketlerin ürettiği program ve donanımların kapatıldığı bir senaryonun test edildiğini yazdı.



Gazeteye konuşan SAP tatbikatla ilgili bilgileri olmadığını söylerken, Nvidia yetkilileri "iş dünyasının siyasetin dışında" olduğu yorumunu yaptı.



Rus bilişim uzmanları ise yerli şirketlerin Rus malı elektronik sistem ve yazılımlara geçiş için hazırlık yapması gerektiği görüşünde.



Reuters, ocak ayı ortasında yaptığı bir haberde Beyaz Saray yönetiminin, Ukrayna krizinin tırmanması durumunda Rusya'ya mikroçip satışını yasaklamak niyetinde olduğuna dikkat çekmişti.