Rus bankaların rekor kâr açıklaması bekleniyor!

Kredi Derecelendirme Ajansı AKRA'nın analizini göre, Rusya'da bankalar tüm zamanların kâr rekorunu kıracak. Analistler bankacılık sektörünün yılı 2,6 trilyon ruble kârla kapatması bekleniyor. (26 milyar dolar). Rus basını sektörün bu miktarla bütün zamanların kâr rekorunu kırabileceğini düşünüyor.

Ajansın analizini haberleştiren RBC, bu yıl bankaların özellikle döviz işlemlerinden önemli bir gelir elde ettiğini yazdı. AKRA'nın tahminine göre döviz işlemlerinden elde edilen gelir 800 milyar rubleye yakın (8,1 milyar dolar).

Rus bankaları en son 2021'de 2,37 trilyon ruble kâr açıklamıştı. Bu yıl ocak-temmuz arası sektörün elde ettiği kâr 2 trilyon rubleye ulaşmış durumda. Bir diğer kredi derecelendirme şirketi NKR de sektörün 2023'ü 2,4-2,6 trilyon kârla kapatacağı öngörüsünde bulunuyor. Rusya Merkez Bankası'nın tahmini de 2,4 trilyon ruble seviyesinde. (Türkrus)