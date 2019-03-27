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Rus bankaları Çinli CIPS'e bağlanıyor

Rusya Merkez Bankası Uluslararası Regülatörlerle İşbirliği Dairesi Müdürü Vladimir Şapovalov:- "Bazı Rus bankaları, Çin tarafından geliştirilen CIPS’e bağlandı. Böylelikle bazı ödeme işlemlerimiz kolaylaştı"

27 Mart 2019 Çarşamba 16:05
Rus bankaları Çinli CIPS'e bağlanıyor

MOSKOVA (AA) – Rusya Merkez Bankası Uluslararası Regülatörlerle İşbirliği Dairesi Müdürü Vladimir Şapovalov, bazı Rus bankalarının Çin’in uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sistemine alternatif olarak geliştirdiği CIPS’e bağlandığını açıkladı.

Şapovalov, Moskova’da düzenlenen Rusya-Çin Uluslararası Forumu'nda iki ülke arasındaki ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ödeme sistemleri konusunda Çin’le kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Şapovalov, “Bazı Rus bankaları, Çin tarafından geliştirilen CIPS’e (China International Payments System) bağlandı bile. Böylelikle bazı ödeme işlemlerimiz kolaylaştı.” dedi.

Ödeme sistemlerinde yaşanan kolaylıkla iki ülke arasındaki ticaretin de artacağına vurgu yapan Şapovalov, “Rusya Merkez Bankası da SPFS’ni (Mali Mesajlaşma Sistemi) kurmuştu. Çinli bankaların bu sistemi daha aktif bir şekilde kullanacaklarını ve daha çok bankanın bu sisteme bağlanacağını umuyoruz.” diye konuştu.

SPFS, bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına ilişkin doğan riskler nedeniyle 2018’in sonlarında kurulmuştu.

SWIFT, Ekim 2014’te yaptığı açıklamada, Rusya’nın sistemden çıkarılması için bazı ülkelerden baskı gördüğünü açıklamış ancak Rusya’ya yönelik bir adım atmamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:05
  1. CIPS
  2. Çin
  3. Para
  4. Rusya
  5. SPFS
  6. SWIFT

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