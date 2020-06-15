Rus bakanların Türkiye ziyareti neden ertelendi? Kremlin'den çarpıcı cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun dün gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyaretlerinin neden ertelendiği sorusu karşısında yorum yapmadı. Bu sorunun Rusya Dışişleri’ne iletilmesini istedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün için planlanan görüşmelerinin, ‘Libya konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle mi ertelendiği’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biliyorsunuz ki dışişleri bakanlarının gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen görüşmeleri hakkında benim yorumda bulunmam doğru olmaz. Zira bu tamamıyla meslektaşım Maşa Zaharova’nın (Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova) alanına giren bir konu. Düşünüyorum ki bu konudaki sorularınızı çabucak yanıtlayacaktır.”

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun 14 Haziran’da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecekleri açıklanmıştı. Daha sonraysa bu ziyaretin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği, tarih üstünde anlaşılınca bunun duyurulacağı belirtildi.