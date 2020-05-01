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Dünya

Rus Bakan ve yardımcısı koronavirüse yakalandı

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov, yeni tip koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 23:30:00 - 2020-05-01 23:32:51
Rus Bakan ve yardımcısı koronavirüse yakalandı

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi ile hastaneye kaldırıldı.

Bakanlık basın servisinden yapılan açıklamada, Yakuşev ve bakan yardımcısı Volkov'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Yakuşev'in şehir hastanelerinin birinde doktorların gözetimi altında tedavi göreceği belirtilen açıklamada, bakanlık görevine, bakan yardımcılarından Nikita Stasişin'in vekalet edeceği kaydedildi.

Başbakan Mihail Mişustin de dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtmiş, yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade etmişti.

Başbakanlık Basın Sözcüsü Boris Belyakov da Mişustin'in hastanede tedavi olacağını açıklamıştı.

Ülkede vaka sayısı 114 bin 431'e, ölü sayısı da 1169'a yükselmişti.

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