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Rus bakan müjdeyi verdi! '2019'da başlayacak'

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:22
Rus bakan müjdeyi verdi! '2019'da başlayacak'

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı boru hattından sevk edilecek doğalgazın 2019 sonlarında Türk tüketicilere ulaşmaya başlayacağını belirtti.

İstanbul'daki Türk Akımı töreninden sonra gazetecilere bilgi veren Novak, "Eminim ki, bu boru hattının kalan kısmı yani kara bölümü, Yol Haritası'nın öngördüğü takvim içinde hayata geçirilecek ve 2019 sonlarına doğru gaz Türk tüketicilere sunulabilecek ve Avrupa ülkelerine sağlanabilecek" dedi.

Projenin ikili ilişkilere ivme kazandıracağını söyleyen Rus bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, geniş çaplı, tarihi bir proje. Bu tür projeler on yıllar boyunca hayata geçirilir. Bu proje bugün Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin gelişimine yeni ivme kazandırıyor"

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:22
  1. İstanbul
  2. Türk Akımı
  3. Novak

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