Rus Bakan Lavrov, Kim'e gizli saklama kutusu hediye etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuzey Kore lideri Kim Jong un Pyeongyang'da bir araya geldi. Kore yarımadasında müzakerelerin desteklenmesi ve yarımadadaki gerginliğin giderilmesinin amaçlandığı görüşme olumlu geçti.

Lavrov ziyaretinde Kim'e ahşap, kilitlenebilen bir kutu hediye etti. "Umarım hoşunuza gider" diyen Lavrov, esprili bir dille "Bu da anahtarı. İçine gizli şeyler saklayabilirsiniz" ifadesini de kullandı.

İçerisinde ne olduğu açıklanmayan kutu, basının merakını celbetti.