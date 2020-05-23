  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi

Mezarlık ziyaretinde kabre su dökmek caiz mi?
için kalan
Dünya

Rus Bakan Lavrov, Kim'e gizli saklama kutusu hediye etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyeongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile görüştü. Lavrov, Kim'e üzerinde bir çizim olan ve kilitlenebilen ahşap bir kutu hediye etti. Lavrov "Bu kutuya gizli şeyler saklayabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:25:00 -

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuzey Kore lideri Kim Jong un Pyeongyang'da bir araya geldi. Kore yarımadasında müzakerelerin desteklenmesi ve yarımadadaki gerginliğin giderilmesinin amaçlandığı görüşme olumlu geçti.

Lavrov ziyaretinde Kim'e ahşap, kilitlenebilen bir kutu hediye etti. "Umarım hoşunuza gider" diyen Lavrov, esprili bir dille "Bu da anahtarı. İçine gizli şeyler saklayabilirsiniz" ifadesini de kullandı.

İçerisinde ne olduğu açıklanmayan kutu, basının merakını celbetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı