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Rus Bakan 'çok yakında' dedi... Türkiye-Rusya arasındaki ticaret, lira ve ruble ile yapılacak

Rus otomobil üreticilerinin Türkiye ile yaptıkları ticareti ulusal para birimleri üzerinden yürütmek için çalışmalar yürüttüğü öğrenilirken, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, uygulamanın yakın zamanda gündeme geleceğini söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 23:38
Rus Bakan 'çok yakında' dedi... Türkiye-Rusya arasındaki ticaret, lira ve ruble ile yapılacak

Rus otomobil üreticilerinin, Türkiye ile yaptıkları ticareti ulusal para birimleri üzerinden yürütmeye hazırlandıkları öğrenildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, uygulamanın yakın zamanda gündeme geleceğini söyledi.

Manturov, "Bir ay önce Türk meslektaşlarımızla görüştük. Üreticiler yakın gelecekte bu tür bir ticarete geçmeye hazırlanıyor." şeklinde konuştu. Bakan iki ülke arasındaki ticaretin hala ruble ve lira üzerinden yapılmadığını söyleyerek yakın zamanda bu birimler üzerinden ticaret yapılabilmesi için ulusal para birimi hesaplarının açılacağını belirtti.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 23:38
  1. Rusya
  2. Türkiye

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