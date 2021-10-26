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Dünya Rus askerlerine saldırı!
Dünya

Rus askerlerine saldırı!

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'de Rus askeri konvoyunun geçişi sırasında bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 08:11:00 -
Rus askerlerine saldırı!

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye’nin Der’a bölgesinde devriye görevini yerine getiren Rus askeri konvoyun geçtiği yolda el yapımı bombanın patladığını, Rus askerlerin patlamadan etkilenmediğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “Bugün saat 08.55’te, Rus askeri politisin Der’a bölgesinde, Umm el Maaten yerleşimi yakınlarında, M-5 karayolunda devriye görevini yerine getirdiği sırada, konvoydaki ilk aracın önünde el yapımı bomba infilak etti” açıklamasında bulundu.
Kulit, patlamadan Rus askerlerin etkilenmediğini bildirdi.

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