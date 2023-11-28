Rus askerleri İsrail sınırında! Bölgede dengeleri değiştirecek adım

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'in saldırılarında 12 binden fazla Filistinli katledildi.

İsrail’de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında 26 İsrailli kadın ve çocuk, 78 Filistinli kadın ve çocuk esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Rusya'dan gözdağı

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlük ara verilirken Rusya'dan gözdağı olarak nitelendirilen bir hamle geldi.

Kaynak: Odatv