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Dünya Rus askerleri Ayn El Arab'da devriye attı
Dünya

Rus askerleri Ayn El Arab'da devriye attı

Devriye yapan Rus zırhlılarıi Suriye’nin terör örgütü YPG'nin Kobani diye adlandırdığı Ayn El Arab kentinde icra edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 17:05:00 -
Rus askerleri Ayn El Arab'da devriye attı

İHA'da yer alan habere göre, Rusya tarafından gerçekleştirilen devriyede, Rus zırhlıları Suriye’nin Ayn El Arab kentinden geçti.

Helikopterlerin zırhlı araçlara eşlik ettiği öğrenildi.

Yerel kaynaklar, devriyenin Ayn El Arab’a bağlı Jarqali, Karan, Saleeb, Boban, Saftak, Tal Shair, Susan, Kula, Binder, Maşko köylerden geçtiğini bildirdi.

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