Rus askerleri Ayn El Arab'da devriye attı
Devriye yapan Rus zırhlılarıi Suriye’nin terör örgütü YPG'nin Kobani diye adlandırdığı Ayn El Arab kentinde icra edildi.
İHA'da yer alan habere göre, Rusya tarafından gerçekleştirilen devriyede, Rus zırhlıları Suriye’nin Ayn El Arab kentinden geçti.
Helikopterlerin zırhlı araçlara eşlik ettiği öğrenildi.
Yerel kaynaklar, devriyenin Ayn El Arab’a bağlı Jarqali, Karan, Saleeb, Boban, Saftak, Tal Shair, Susan, Kula, Binder, Maşko köylerden geçtiğini bildirdi.