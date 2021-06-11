Rus askerî teknolojilerinde 'GOST' korkusu

Sovyetler zamanında “GOST” standartları en yüksek kaliteyle eş değer hale gelmiş iken, son zamanlarda kurumun dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalması, geleceğe yönelik olumsuz sinyaller veriyor.

Voennoe.rf’nin haberine göre, askeri analistlerin söz konusu problemlerin hangi departmanlarda olduğuna ve sorunun kaynağının ne olduğunu bulmaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ve teknik regülasyonun gerekliliği vurgulandı. Her ne kadar 2016 yılında hükümet tarafından devlet sırrı oluşturan veya kritik öneme sahip olan savunma ürünlerinin kalite-standart tespiti süreçlerine ilişkin bir karar çıkartılmış olsa da çalışmaların gerektiği gibi yapılacağı konusunda derin endişe duyuluyor. Karara göre 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Rus Askerî-Sanayii Kompleksi’nin, istenen koşulları sağlayamayan standart ve kriterlerin, süreçte uygulanacak standartlar listesinden çıkarılması öngörülüyor. Bu bağlamda Rusya’nın önde gelen Ar-Ge firmalarının bu standartları belirlemek için yoğun bir mesai harcadığı ve bahsi geçen tarih sonrasında da listelerin sürekli şekilde güncelleneceği ifade edildi.

Haberde birçok askeri uzman tarafından, kalite-standart belirleme süreçlerinde oldukça fazla problemin biriktiğinin altı çizilirken gerekli çalışmaların yapılamaması halinde Rus ordusunun, ihtiyaçlarını karşılayamayacak ürünlerin tedarik edilmesi riskiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Merkez Havacılık Motorları Enstitüsü'nün (CIAM) uzmanlarından biri ise söz konusu problemle ilgili “GOST'un temel sorunu, Rusya’nın tüm enstitülerin de kanayan yarasıdır. Önceden kurumlar, işlerin tüm aşamalarına katılıp, sonunda genel bir görüş bildirirlerken şu an bu süreç zorunluluk değil; isteğe bağlı bir eylem haline geldi. Daha önce devlet, kurumları pahasına, geliştiricilerin devlet fonları için ne yaptığını kontrol edebilir pozisyonda iken; şu an bu kontrol son derece zayıf durumda. Ürünlerin devletin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını geliştiricinin kendisinin değerlendirdiği bir süreçte, yayınlanan standart hakkında para da söz konusu olduğu zaman, sonucun bu halde olması kaçınılmazdır.” değerlendirmesinde bulundu.