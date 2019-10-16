Rus askeri Mümbiç’te devriye yaptı Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Rus askeri polisinin Menbiç'te ilk kez devriye görevi gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Mümbiç’ten çekildiğini açıklamasının ardından Rus askerleri bölgede devriye görevine başlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk Ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu. Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Rus askerlerinin ilk kez Mümbiç’te devriye attığını ifade etti. Devriye görevinin 3 saatten fazla sürdüğünü kaydeden Safarov, "Kendi sorumluluk alanımızı kontrol etmeye devam edeceğiz. Ana görevimiz, herhangi bir taraftan ateş açılması halinde halkın güvenliğini sağlamak. Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.

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