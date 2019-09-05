Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus Donanmasına ait iki gemi ile bir arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren 368 borda numaralı devriye gemisi "Vasily Bykov", 601 borda numaralı mayın tarama gemisi "Antonov" ve arama kurtarma römorkörü "Shakhter" bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik ekibinin botla refakat ettiği gemiler, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.



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