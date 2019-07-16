Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı Rusya Donanmasına ait savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus Donanmasına ait gemiler, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Alınan bilgiye göre, sabah 07.00'de Marmara yönünden boğaza giren 653 borda numaralı savaş gemisi "Uglich" ile Kashtan sınıfı "KIL-158" borda numaralı 98 metre uzunluğundaki askeri kurtarma gemisi, 08.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi'ne doğru seyirlerini sürdüren gemilere, sahil güvenlik botları eşlik etti.

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