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Dünya Rus askeri aracı minibüsle çarpıştı: 16 ölü, 3 yaralı!
Dünya

Rus askeri aracı minibüsle çarpıştı: 16 ölü, 3 yaralı!

Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde, Rus ordusuna ait askeri aracın minibüsle çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 18:09:00 -
Rus askeri aracı minibüsle çarpıştı: 16 ölü, 3 yaralı!

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Donetsk'te bir Rus askeri aracın bir minibüsle çarpıştı.

Shahtarsk-Torez otoyolunda gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaraladı.

Donetsk'e bir saat uzaklıkta bulunan Shakhtarsk, 2014 yılından bu yana Rus yanlısı güçlerin kontrolü altında bulunuyor. (İLKHA)

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