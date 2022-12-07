Rus askeri aracı minibüsle çarpıştı: 16 ölü, 3 yaralı!
Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde, Rus ordusuna ait askeri aracın minibüsle çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Donetsk'te bir Rus askeri aracın bir minibüsle çarpıştı.
Shahtarsk-Torez otoyolunda gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaraladı.
Donetsk'e bir saat uzaklıkta bulunan Shakhtarsk, 2014 yılından bu yana Rus yanlısı güçlerin kontrolü altında bulunuyor. (İLKHA)