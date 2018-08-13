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Rus asıllı kadın Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

Rus asıllı Kırgızistan vatandaşı Elena Bockhar, Yozgat Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman oldu. Elena, Müslüman olmasının ardından Leyla ismini aldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:11
Rus asıllı kadın Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

Yozgat İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirten Rus asıllı Kırgızistan vatandaşı Elena Bockhar, gerçekleştirilen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Leyla adını aldı. 

Kırgızistan'da terzilik mesleğiyle uğraşan Hristiyan dinine bağlı 47 yaşındaki Elena Bockhar, Yozgat'ta bulunan arkadaşı vasıtası ile İslamiyet'le tanıştı. Yozgat İl Müftülüğü'ne başvurarak Elena Bockhar düzenlenen ihtida merasiminde Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftülükte gerçekleştirilen ihtida merasiminden okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Sezik, İslam'ın şartlarından ve İslam dininin güzelliklerinden söz etti.

LEYLA ADINI ALDI

Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olduktan sonra Leyla ismini alan Elena Bockhar'a ihtida belgesi verilip Kuran-ı Kerim ve başörtü hediye edildi.

Düzenlenen merasimin ardından açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Salih Sezik,"Bu gün aslen Rus ama kendisi Kırgız vatandaşı olan Elena Bockhar isimli kardeşim, kendi hür iradesiyle Müslüman olmak istediğini belirtti. Şahitler huzurunda müftülüğümüze müracaat ettiler. Resmi olarak belgelerinde bir engel olmadığı belirlendi. İhtida merasimiyle kendisi hür iradesiyle İslamiyet'i seçti. Kelime-i Şehadeti getirerek Leyla ismini aldı. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bu kardeşimizde İslamiyet'e girmek isteyenlere iyi örnek olarak başkalarının da Müslüman olmalarına vesile olacaktır" dedi.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:11
  1. Kırgızistan
  2. Yozgat
  3. Yozgat İl Müftülüğü

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