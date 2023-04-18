Rus asıllı kadın Batman'da Müslüman oldu

Gelin olarak Batman'a gelen Rus asıllı kadın, yaptığı araştırma sonrası İslamiyeti seçti. Yakınlarıyla birlikte Çamlıtepe Camiine giden ve burada cami imamı eşliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Tamara isimli Rus asıllı kadın, Zeynep ismini aldı.

Zeynep'e, cami imamı tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Çamlıtepe Camii imamı ve vatandaşlar tarafından Müslüman olan Rus asıllı kadına bir ömür boyu huzur ve saadet dileklerinde bulunuldu.(İLKHA)



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