Rus asıllı kadın Batman'da Müslüman oldu
Gelin olarak Batman'a gelen Rus asıllı Tamara isimli kadın için Çamlıtepe Camiinde ihtida töreni düzenlendi.
Gelin olarak Batman'a gelen Rus asıllı kadın, yaptığı araştırma sonrası İslamiyeti seçti. Yakınlarıyla birlikte Çamlıtepe Camiine giden ve burada cami imamı eşliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Tamara isimli Rus asıllı kadın, Zeynep ismini aldı.
Zeynep'e, cami imamı tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Çamlıtepe Camii imamı ve vatandaşlar tarafından Müslüman olan Rus asıllı kadına bir ömür boyu huzur ve saadet dileklerinde bulunuldu.(İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO