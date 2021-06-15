Rus aşıları geldi, aşı seçeneği çoğaldı

Resul Ekrem Şahan

Günlük aşılama miktarının 600 binleri geçtiği son günlerdeki aşılamayı Akit’e değerlendiren Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, “Rus aşılarının ilk sevkiyatının gelmesi sevindirici bir haber. İnsanlara tercih hakkının sunulması çok güzel bir uygulama. Tüm aile sağlığı merkezlerinde aşı uygulaması hızla sürüyor. İnşallah Ağustos veya Eylül sonunda ülkemizin için riski azaltmış olacağız” dedi.

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin ise, Türkiye’nin aşılama hızında dünyada iyi bir konumda olduğunu belirterek “Ülkemizde aşının çeşitlendirilmesi ve sayısının artırılması çok pozitif bir uygulama. Kısa sürede aşılamada yüzde 50-60 oranına varırsak bu işi bitirmiş olacağız. Tabi hep aşıların çeşitlenmesi konuşuluyor ama yıl sonunda yerli aşımızın da devreye girmesi bizi daha ileri bir konuma taşıyacak. Dün itibari ile vurulan toplam aşı sayısı 34 milyon 500 bin oldu. Toplumsal bağışıklık için rakamlar olarak hâlâ gerideyiz. Ancak 50 milyon kişi aşılanırsa yazın sonunda rahat ederiz” dedi.

