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Gündem Rus aşıları geldi, aşı seçeneği çoğaldı
Gündem

Rus aşıları geldi, aşı seçeneği çoğaldı

Haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceği Rus aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak, dün Ankara'ya indi. Dünyanın yarısı aşıya erişemezken, gelişmiş ülkelerde halka aşı seçeneği sunulmazken, son gelen aşılarla Türk vatandaşlarının aşı seçeneği de arttı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 09:45:00 -
Rus aşıları geldi, aşı seçeneği çoğaldı

 Resul Ekrem Şahan 

Günlük aşılama miktarının 600 binleri geçtiği son günlerdeki aşılamayı Akit’e değerlendiren Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, “Rus aşılarının ilk sevkiyatının gelmesi sevindirici bir haber. İnsanlara tercih hakkının sunulması çok güzel bir uygulama. Tüm aile sağlığı merkezlerinde aşı uygulaması hızla sürüyor. İnşallah Ağustos veya Eylül sonunda ülkemizin için riski azaltmış olacağız” dedi.

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin ise, Türkiye’nin aşılama hızında dünyada iyi bir konumda olduğunu belirterek “Ülkemizde aşının çeşitlendirilmesi ve sayısının artırılması çok pozitif bir uygulama. Kısa sürede aşılamada yüzde 50-60 oranına varırsak bu işi bitirmiş olacağız. Tabi hep aşıların çeşitlenmesi konuşuluyor ama yıl sonunda yerli aşımızın da devreye girmesi bizi daha ileri bir konuma taşıyacak. Dün itibari ile vurulan toplam aşı sayısı 34 milyon 500 bin oldu. Toplumsal bağışıklık için rakamlar olarak hâlâ gerideyiz. Ancak 50 milyon kişi aşılanırsa yazın sonunda rahat ederiz” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

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nihayet allaha şükür aşılama eylülü bulur bitişi ama daha aşılar hızlı gelmeli çoğalmalı iyi muhafaza edilmeli genel kontrol yapılmalı hastanelerde aşıların koruyuculuğuyla ilgili yerli aşıdan zaten aralık ayına kadar ümit yok hep şişirme haberlerle herkes sanıyorki yerli aşı oldu olacak sanıyor
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