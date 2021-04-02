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Gündem Rumların EOKA provokasyonuna Fuat Oktay'dan çok sert cevap
Gündem

Rumların EOKA provokasyonuna Fuat Oktay'dan çok sert cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü EOKA için bastırdığı pullara çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:00:00 -
Rumların EOKA provokasyonuna Fuat Oktay'dan çok sert cevap

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde çekimleri süren TRT'nin yeni dizi olan "Bir Zamanlar Kıbrıs'ın" galasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü "EOKA Mücadelesi"nin 65'inci yıl dönümüne bastırdığı pullara tepki gösterdi.

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan 26 bölümlük yapımın galasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rum Kesimi'nden zarf içerisinde KKTC'deki Beyarmudu (Pile) Belediye Başkanı İlker Edip'e gönderilen terör örgütü "EOKA Mücadelesi' nin 65'inci yıl dönümüne ilişkin pul gönderildiğini ifade etti. Söz konusu pullar internet ortamında 6 TL'den satışa çıkarıldı.

 

Oktay yaptığı açıklamada, "Filmde terör örgütü EOKA'nın vahşetini hep birlikte izledik mi? Bugün size bir pul göstereceğim. Bugün bir mektupla belediye başkanımızdan bu pulu aldım. Üzerinde EOKA'nın 65'inci yıl dönümü yazıyor. Yani Rum Yönetimi terör örgütü EOKA'nın 65'inci yıl dönümünü resmi pul üzerinden kutluyor" dedi.

Ada'daki çözüme ilişkin federasyon isteyen kesimin 60 yıldır Kıbrıslı Türklerin zamanını harcadığına değinen Oktay, "Neden Kıbrıs'ta iki egemen devletli çözümü desteklediğimiz şimdi anlaşılıyor mu?" ifadelerine yer verdi.

EOKA terör örgütü

EOKA'nın açılımı Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos olarak ifade edilirken, Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü anlamına geliyor. EOKA, Kıbrıs'ta Makarios öncülüğünde Kıbrıs Türkünü yok edip, adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulmuş olan bir terör örgütüdür.7 Mart 1953'de Kıbrıs Başpiskoposu Makarios liderliğinde kuruldu. Adadaki askeri üsler kurarak, buradaki stratejik varlığını güvence altına alan İngiltere, Kıbrıs'a 1960 yılında bağımsızlık verdi.

EOKA bu gelişme üzerine sözde dağıtılmıştı ancak bu, EOKA'nin gelişip güçlenmesinde yeni bir aşama oldu. Cumhurbaşkanı Makarios, EOKA yöneticilerini devletin kilit noktalarına yerleştirdi. Onlara geniş bir faaliyet alanı tanıdı. Böylece EOKA dağıtılmış gibi görünse de gerçekte silahlanmaya ve yapılanmaya devam etti. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayali, 21 Aralık 1963'te yeni bir Türk katliamına sebep oldu. EOKA'nın "Kanlı Noel" olarak bilinen saldırıları sonucunda yüzlerce Kıbrıslı Türk öldürülürken, on binlerce kişi de göçmen durumuna düşürüldü.

 

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