  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Rumların "Bizans bayraklı" alçak provokasyonuna Türkiye'den sert tepki

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alçak provokasyonlara çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:12:00 -
Rumların "Bizans bayraklı" alçak provokasyonuna Türkiye'den sert tepki

Olay, Larnaka’da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı. DHA'ya kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provokasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

KKTC Başbakanı Ersin Katar: Asla kabul edilemez

Başbakan Tatar açıklamasında, "Güney Kıbrıs'ta son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tahrikler yapılması olağan karşılanamaz, geçiştirilemez. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum.Bunun için yapılması gereken ise derhal suçluları yakalamak ve gereken önlemleri almaktır. Bu çağda hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması ve başvuranlara göz yumulmasını asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısı ile Rum yönetimini aklı selim olmaya ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz" dedi.

Ömer Çelik: Faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasına sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler..." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

indirip yakilsin. Ayasofya zaten insAllah acilacak. Eger bir yamuk olursa bizde onlarin kiliselerini bir bir kapatalim artik.
  • Yanıtla
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı