Rumların "Bizans bayraklı" alçak provokasyonuna Türkiye'den sert tepki

Olay, Larnaka’da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı. DHA'ya kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provokasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

KKTC Başbakanı Ersin Katar: Asla kabul edilemez

Başbakan Tatar açıklamasında, "Güney Kıbrıs'ta son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tahrikler yapılması olağan karşılanamaz, geçiştirilemez. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum.Bunun için yapılması gereken ise derhal suçluları yakalamak ve gereken önlemleri almaktır. Bu çağda hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması ve başvuranlara göz yumulmasını asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısı ile Rum yönetimini aklı selim olmaya ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz" dedi.

Ömer Çelik: Faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasına sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler..." ifadelerini kullandı.