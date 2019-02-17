0553 313 94 23

Rumlardan kritik KKTC açıklaması: Türkiye'nin...

Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'taki çözümsüzlüğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Her zaman dürüst olmak isterim. Türkiye’nin ısrarı veya referans şartlarının oluşturulamaması nedeniyle çözüm prosedürü ilerlemezse ne olacağını düşünmek zorundayız" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 22:26
Rumlardan kritik KKTC açıklaması: Türkiye'nin...

Kıbrıs'ta 'iki devletli' çözümün tartışıldığı bir dönemde Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

Anastasiadis, "AB’nin iki önemli liderine Türkiye’nin A, B ve C tezini ileri götürdüğünü ifade ettiğimde cevapları ‘hiçbir şeye kapıyı kapatmayın’ oldu. Her zaman AB perspektifiyle diyaloğa devam edelim diyorum. Bizim için de, Kıbrıslı Türkler için de istikrara ve gelecek perspektifine garanti olarak verilebilecek tek güvencedir” dedi.

"Düşünmek zorundayız"

Rum Politis gazetesine konuşan Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 'Türkiye’nin iki devlete, konfederasyona ve iki bölgeli iki toplumlu federasyona açık olduğu açıklaması' ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Her zaman dürüst olmak isterim. Türkiye’nin ısrarı veya referans şartlarının oluşturulamaması nedeniyle çözüm prosedürü ilerlemezse ne olacağını düşünmek zorundayız. Çözümsüzlük, belirsizlik, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin insafına kalması devam mı edecek? Nereden gelirse gelsin kulağımıza gelen fikirlerden söz etmiyorum ama düşünmek zorundayız."

'Girne geri verilmeli' mesajı

Rum lider ayrıca, “Girnelileri, geri dönme olanakları olacak veya durum daha kötüye gitmeyecek diye daha ne kadar kandıracağız? Merkezi hükumetin yetkileri; tek uluslararası temsiliyet, tek egemenlik ve tek vatandaşlıkta, ekonomi konularında ve Avrupa Birliği konularında sınırlandırılabilir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 22:26
  1. KKTC
  2. Anastasiadis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’de çatlak ses ilçelere sıçradı
    1. CHP’de çatlak ses ilçelere sıçradı
    2. Pakistan ile Suudi Arabistan arasında..
    3. Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına..
    4. Sahte kimlik taşıyan Türk Ukrayna’da..
    5. Rumlardan kritik KKTC açıklaması:..
    6. Kılıçdaroğlu: “Bir değil iki 15 Temmuz..
    7. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    8. Prens Selman 'Şeytanlar'ı satın alıyor
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li..
    10. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD..
    12. Fatih Terim: “Bugünkü oyun nedeniyle..
    13. Milli karatecilerden dört madalya
    14. Sarı Yeleklilere olan destek azalıyor
    15. Orhan Çıkırıkçı: "Adanaspor..
    16. Coşkun Demirbakan’dan istifa seslerine..
    17. Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe..
    18. Mustafa Denizli: “Bu durumdan..
    19. Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı
    20. Evin çatısında çıkan yangın korkuttu
    21. Sofiane Feghouli: “Benfica burada..
    22. Eğitim Sen’den Dayanışma yemeği
    23. Polisi görünce 1 kilo eroini attılar
    24. Takla atan araçtan hafif yaralı çıktı
    25. Antalya’daki cinayetin zanlısı..
    26. "Böyle bir şeyi tartışmak siyasette..
    27. AK Partili Aydın, 'CHP-HDP'..
    28. Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor
    29. Emniyet duyurdu: Çok sayıda komiser..
    30. Fransa ve Suudi Arabistan'dan "deniz..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması