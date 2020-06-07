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Gündem

Rumlardan alçak provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar

Güney Kıbrıs'ta ırkçılık yine baş gösterdi. Son bir haftadır camilere yapılan provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. Limasol'da yapılan saldırının ardından bu kez Larnaka'da bulunan bir caminin avlusuna Bizans bayrağı asıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:56:00 -
Rumlardan alçak provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

Olay, Larnaka'da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

Kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

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Yorumlar

ATABEY

ECEVİT YÜZÜNDEN ADAYI KOMPLE ALAMADIK. YOKSA BUNLAR OLMAZDI.
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asim keskin

dünyadaki büyük savasain ayak sesleri.
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