Altın piyasasında hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Dün yaşanan düşüşün ardından güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 280 liraya ulaştı. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında da yukarı yönlü hareket görülürken yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası, doların seyri ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? İşte 17 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...