Rumeysa Kadak,’Türban’ diyerek kendisini hedef alan şahsı rezil etti!

Sosyal medya hesabı X üzerinden insanlara hakaret ederek etkileşim yapmaya çalışan bir şahıs, İtalyan voleybolcu Paola Egonu’u paylaşarak isim vermeden “Beyaz ve türbanlı halini düşünün birine çok benziyor” diyerek AK Partili Rumeysa Kadak’ı hedef aldı.

X biyografisinde “Çirkin kadınların düşmanı” yazan şahıs, sosyal medya hesabı üzerinden özellikle muhafazakar kesime hakaretler ederken, bu sefer İtalya Voleybol Milli Takımı’nda oynayan Paola Egonu’u paylaşarak, AK Parti Milletvekili Rumeysa Kadak’a göndermede bulundu.

Kendince Kadak’a hakaret ettiğini sanan şahsa, Kadak’ın cevabı ise olay oldu. Rumeysa Kadak, şahsın benzetmesine, “‘Türban’ değil, ‘başörtüsü’ ama bence de benziyor.” sözleriyle cevap verdi.