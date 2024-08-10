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Siyaset Rumeysa Kadak,’Türban’ diyerek kendisini hedef alan şahsı rezil etti!
Siyaset

Rumeysa Kadak,’Türban’ diyerek kendisini hedef alan şahsı rezil etti!

Yeniakit Publisher
2024-08-10 15:40:00 -
Rumeysa Kadak,’Türban’ diyerek kendisini hedef alan şahsı rezil etti!

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, kendisini sosyal medyada hedef alan şahsa verdiği cevapla haddini bildirdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden insanlara hakaret ederek etkileşim yapmaya çalışan bir şahıs, İtalyan voleybolcu Paola Egonu’u paylaşarak isim vermeden “Beyaz ve türbanlı halini düşünün birine çok benziyor” diyerek AK Partili Rumeysa Kadak’ı hedef aldı.

X biyografisinde “Çirkin kadınların düşmanı” yazan şahıs, sosyal medya hesabı üzerinden özellikle muhafazakar kesime hakaretler ederken, bu sefer İtalya Voleybol Milli Takımı’nda oynayan Paola Egonu’u paylaşarak, AK Parti Milletvekili Rumeysa Kadak’a göndermede bulundu.

Kendince Kadak’a hakaret ettiğini sanan şahsa, Kadak’ın cevabı ise olay oldu. Rumeysa Kadak, şahsın benzetmesine, “‘Türban’ değil, ‘başörtüsü’ ama bence de benziyor.” sözleriyle cevap verdi.

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