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Siyaset Rumeysa Kadak'tan kararsızlar için video paylaşım! 'HDP'nin ve HDP'lileşen CHP'nin ülkeyi yönetmesini kabul edebilecek misiniz?'
Siyaset

Rumeysa Kadak'tan kararsızlar için video paylaşım! 'HDP'nin ve HDP'lileşen CHP'nin ülkeyi yönetmesini kabul edebilecek misiniz?'

Yeniakit Publisher
2023-05-04 22:35:00 -
Rumeysa Kadak'tan kararsızlar için video paylaşım! 'HDP'nin ve HDP'lileşen CHP'nin ülkeyi yönetmesini kabul edebilecek misiniz?'

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, CHP'nin FETÖ ve PKK ile olan yakınlığını gözler önüne sererek nasıl HDP'lileştiğini anlattı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, sosyal medya hesabından HDP başlığıyla bir video paylaşım yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kararsız ve boş oy atmak isteyen seçmen için CHP'nin nasıl HDP'lileştiğini anlatan Kadak, videoda HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz' şeklindeki açıklamasına yer verdi.

46 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarının müsebbibi Demirtaş için övgüler yağdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' açıklamalarının da yer aldığı videoda, CHP'nin terör örgütü PKK-FETÖ ile ilişkileri gözler önüne serildi.

Kadak videonun sonunda, "HDP'nin 1 ay ülkemizi yönetmesini kabul eder miydiniz? Peki HDP'lileşen CHP'nin bu ülkeyi yönetmesini kabul edebilecek misiniz?' diye sordu.

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