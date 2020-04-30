Rumeli türküsü "Şeriban" koronavirüse uyarlandı

EDİRNE (AA) - Edirne Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile ilgili sözlerle uyarladıkları Rumeli türküsü "Şeriban" ile vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çekmek için bir klip hazırlamaya karar verdi.

Usta öğreticilerden Emre Çam, sanatçı Havva Karakaş'a ait "Şeriban" isimli türkü sözlerini projelerine göre uyarladı.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın da eşlik ettiği klipte usta öğreticiler, gitar, fagot, yan flüt, akordeon, bağlama, keman, darbuka, ney ve piyano gibi enstrümanlarla türkünün yeni versiyonunu icra etti.

Dünya'nın zor bir süreçten geçtiğini belirten Emre Çam, AA muhabirine "Evde kal" çağrılarına Edirne Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri olarak destek vermek istediklerini söyledi.

"Şeriban" isimli türküyü yeniden derleyerek, klip hazırladıklarını belirten Çam, "Bu süreçte Serkan Çağrı Hocamıza ulaşarak destek istedik. O da canı gönülden destek verdi. Neticede böyle güzel bir çalışma oldu. Umarım herkes beğenerek dinlemiştir ve bu klip amacına ulaşır." dedi.















