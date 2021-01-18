Rum Yönetimine şok! KKTC'ye teslim edildi

Güney Kıbrıs'ın engelleme girişim rağmen, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen 1080 dozluk Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının ilk kısmı Metehan Sınır Kapısı'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Soğutuculu araç içerisinde getirilen aşıları bu sabah ara bölgede KKTC İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, teslim aldı.

"AB'den 1080 doz aşı daha gelecek"

Soydan,1080 doz aşının geldiğini, 1080 adet aşının daha 1 ay içerisinde KKTC'ye teslim edileceğini açıkladı. Türkiye'den gelen Çin menşeili Sinovac aşılarının 15 Ocak Cuma gününden bu yana uygulandığını belirten Cenk Soydan, Pfizer'ın ürettiği ve AB'den gelen bu aşıların yine öncelik sağlık çalışanları ve yaşlılar olmak üzere vurulmaya devam edeceğini aktardı.

"İkinci bin doz aşı da en erken zamanda gelecek"

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Covid-19 aşılarının ikinci -bin dozluk- kısmının ve AB tarafından Kıbrıslı Türkler için adaya gönderilmeye devam edilecek olan aşıların, en erken zamanda halkımıza ulaşması için, AB Koordinasyon Merkezi ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla gerekli takibi titizlikle yapacaktır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların kaynağı, GKRY'nin, aşı tedarikini engelleyici bürokratik sıkıntılar yaratmaya devam ediyor olmasıdır. Bu gerçeklik ışığında, Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile dün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklama doğrultusunda, AB tarafından gönderilecek aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır."

Rum Kesiminden engelleme girişimi

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilecek koronavirüs aşılarının tedarikinde bürokratik engeller çıkardığını belirtmişti.