Rum yönetimine sert tepki: Makarios’un çocukları kaşınmasın

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını yürüten personel ile ilgili çıkarttığı yakalama kararı yoğun tepkilere neden olurken, Yeniakit.com.tr’ye konuşan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, arkasına İngilizi alan Rumların kaşındığını söyledi.

Eğreti durdukları adaya gömeriz

Rumların Kıbrıs’ta işgalci konumda olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan Sürat, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamayı yapmıştır. Akdeniz’e fethe çıkan Fatih gemimize yönelik en ufak bir tacizde Rumların kökünü kazırız. Rumlar o adada zaten işgalci konumundadırlar. Hadlerini bilmez de İngiliz kamçısıyla Türkiye’ye çifte sallamaya kalkarlarsa, eğreti durdukları adaya gömeriz onları.”

Makarios’un çocuklarını FETÖ’cülerle aynı zindana atarız

Prof. Dr. Erdoğan Sürat, bütün Rumların Türk düşmanı olmadıklarını, halen Osmanlı’ya hayranlık duyan Rumlar da bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İçinde düşman olmayanları ayırmamız lazım. Türkiye düşmanlığı yapanlar Papaz Makarios’un çocukları. Onlara da gereken dersi en iyi şekilde veririz. Rahat ve huzur ortamı battıysa bunlara, hepsini Fatih gemimizle toplar getirir, FETÖ’cüleri tıktığımız zindanlara atarız. Artık FETÖ’cüler mi onları yer onlar mı FETÖ’cüleri yer kendi bilecekleri iş.”