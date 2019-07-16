Rum yönetimi KKTC'nin önerisini reddetti!
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "Ada'daki gerilimi azaltalım, doğalgazda ortak komite kuralım" önerisini reddetti.16 Temmuz 2019 Salı 16:11
Rum Ulusal Konseyi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisini ele almak için bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında Limasol'da bir araya geldi.
Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Akıncı'nın öneri kabul edilemez olarak değerlendirildi.
Rum Ulusal Konseyi'nin oybirliği ile aldığı karar ile ilgili yapılan açıklamada, "Akıncı'nın önerisi Kıbrıs meselesinin çözümlenmesi ve BM kararları temelinde müzakerelerin yeniden başlaması hedefine yön vermiyor" denildi.
Konseye katılan Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DİSİ) Genel Başkanı Averof Neofitu, Akıncı'nın çözüm hedefinden uzaklaştığını öne sürererken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, "Öncelik Kıbrıs sorununun çözümü" dedi.
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