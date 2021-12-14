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Gündem ‘Rum mezesine Kıbrıs'ı veresi geliyor’
Gündem

‘Rum mezesine Kıbrıs'ı veresi geliyor’

Atatürk istismarcısı Yılmaz Özdil’in bugün yazdığı köşe yazısına AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’den tokat gibi cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 15:13:00 -
‘Rum mezesine Kıbrıs'ı veresi geliyor’

 Yeni Akit  Ankara 

“Ölmeme Günü” başlıklı köşe yazısı ile TÜİK’i eleştiren ve rakı ile Türkiye’yi özleştirmeye çalışan Atatürk istismarcısı Yılmaz Özdil’e, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’den tokat gibi cevap geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Özdil’e cevap veren Birinci, “Kendisini Kemalist olarak tarif ediyor.

Fahiş fiyatlara Atatürk kitapları satıyor. Bir de köşe vermişler sürekli yazıyor. Ama bunun vatanseverliği rakı masasına kadar. Rum mezesine Kıbrıs'ı veresi geliyor” dedi.

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