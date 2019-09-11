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Rum lider KKTC'nin kararına bozuldu! 'Türkiye'nin onayı gerekiyormuş'

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'taki müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesini Türkiye'ye bağlayarak büyük bir skandala imza attı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:13
Rum lider KKTC'nin kararına bozuldu! 'Türkiye'nin onayı gerekiyormuş'

Kıbrıs'ta taraflar arasında Birleşmiş Milletler aracılığıyla yürütülen müzakerelerden sonuç alınamadı. Rum lider Ankara'yı suçladı.

BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla yapılan görüşmelerde Rum ve Türk yönetimleri, barış görüşmelerinin başlatılması için yapılan müzakerelerde ortak bir çerçeve üzerinde anlaşamadı.

Rum lider Türkiye'yi suçladı

Euronews'ten Foteini Doulgkeri ve Enis Günaydın'a konuşan Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesine neden olarak Ankara'yı suçladı.

"Türkiye'nin onayı gerekiyormuş"

Anastasiadis şunları söyledi:

"(Mustafa) Akıncı ile 9 Ağustos'ta genel çerçeve konusunda yaptığımız gayriresmi görüşme sonrasında olumlu bir mesaj almıştık. İkimiz de Lute'a telefonla bilgi verdik ve kendisi Kıbrıs'a geldi. Daha sonra çıkabilecek sorunların önüne geçmek için basit bir metin hazırladı ama anlaşılan bu metnin Türkiye tarafından da onaylanması gerekiyormuş. Anlaşılan bu şekilde."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu 74. oturumunda Genel Sekreter Antonio Guterres ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmenin Kıbrıs'taki barış süreci için kritik önem taşıyacağı düşünülüyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:13
  1. Ankara
  2. KKTC
  3. Güney Kıbrıs

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  • Gurbet kuşuGurbet kuşu40 dk önce
    Ayranları yok içmeyehala Türkiyeyi suçlamaya çalışıyorlar

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