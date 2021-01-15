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Dünya Rum Kesimi'nden skandal aşı hamlesi
Dünya

Rum Kesimi'nden skandal aşı hamlesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY), Kıbrıslı Türklere yollanan aşıları engellemek için bürokratik engel çıkardığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 03:36:00 -
Rum Kesimi'nden skandal aşı hamlesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çabalar çerçevesinde, halkın sağlığının korunması için gerekli tedbirler arasında yer alan aşı tedariki için, hükümetle iş birliği içinde olduğunu ve konuya ilişkin yürütülmekte olan süreçleri yakinen takip ettiğini kaydetti.

AB üzerinden gönderilecek aşılardan Kıbrıslı Türklere ayrılan payın, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki İki Toplumlu Sağlık Komitesi ve KKTC Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla KKTC'ye iletilmesinin planlandığını belirten Doğruyol, bu bağlamda, AB yetkilileriyle istişare içerisinde bir Aşı Dağıtım Planı hazırlandığını ve komitede yapılan istişarelerin ardından, plana son şeklinin verildiğini bildirdi.

"Gerekli girişimler yapıldı"

Doğruyol, şunları kaydetti:

"Gelinen aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların kaynağı, GKRY'nin, aşı tedarikini engelleyici bürokratik sıkıntılar yaratmaya devam ediyor olmasıdır. Bu gerçeklik ışığında, Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile dün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklama doğrultusunda, AB tarafından gönderilecek aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır."

'Sağduyu çağrısında bulunuldu'

İki Toplumlu Sağlık Komitesinin BM nezdinde çalıştığı gerçeğinden hareketle Cumhurbaşkanı Tatar'ın aşıların en erken zamanda KKTC'ye ulaştırılması için BM'den de gerekli adımları atmasını talep ettiğini aktaran Doğruyol, "Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sıkıntılara rağmen, konuya, öncelikli olarak halkımızın sağlığını gözeten, sağduyulu bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu doğrultuda, GKRY'i de hakimiyetçi zihniyetini ve siyasi emellerini bir kenara bırakarak, insan sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla, sağduyulu davranmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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