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Gündem Rum gemisi kıta sahanlığını ihlal etti! Müdahale edildi
Gündem

Rum gemisi kıta sahanlığını ihlal etti! Müdahale edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, kıta sahanlığını ihlal eden araştırma gemisini Türk Kıta Sahanlığı’nın dışına çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 18:17:00 -
Rum gemisi kıta sahanlığını ihlal etti! Müdahale edildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlandı.

Büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine etmesinin gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu.

Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi 3 Ekim sabah saatlerinde Türk Kıta Sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı’nın dışına çıkarıldı.

Diğer yandan, Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından engellenmişti.

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Yorumlar

Yunan aşığı CHDPKK li imamakaryos

yunan p..leri bize hasım düşmanlık ederken CHDPKK'nin yanar döner pontuslu imamakaryos su Atinaya el ettek öpmeye Türkiye cumhuriyeti ni ve Cumhurbaşkanı nı kötülemeye satmaya mi yunanistan na gitti
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Vatandaş

Batırın ...larını güçleri yetse bizi yiyecekler
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