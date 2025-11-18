Rum basını itiraf etti: Türkiye olmazsa ancak kâğıt parçası olur

Türkiye’nin Akdeniz’deki önemi ve de gücü bir kez daha gözler önüne serildi. Özellikle son yıllarda “Mavi Vatan” vurgusuyla Akdeniz’de ağırlığı koyan Ankara, atılım üzerine atılım yapıyor.

Türkiye’nin Akdeniz’deki ağırlığı, bölge ülkelerin de gözlerinden kaçmıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan arasında kablo ile elektrik bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesi ile ilgili gelişmeler bunun son örneği oldu. Proje artık Avrupa Komisyonu denetimine alınırken, Türkiye’nin rolü bölgedeki enerji planlarında belirleyici konumda bulunuyor.

“ANAHTAR TÜRKİYE’NİN ELİNDE”

Rum basınında çıkan haberlere göre; GSI projesi, EastMed gibi kâğıt üzerinde kalacak. Siyasi sorunlar çözülmeden Doğu Akdeniz’de enerji mimarisi olamayacak.

Alithia’nın “GSI EastMed’in Yolunu Tutuyor” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen hafta gerçekleştirdiği Atina ziyaretinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile birlikte açıkladıkları, GSI projesinin teknik-ekonomik incelemelerinin güncellenmesinin, aslında projenin terk edildiği anlamına geldiğini yazdı.

Gazeteye göre, yeni inceleme, projenin yüklenicisi ADMIE’nin değil Avrupa Komisyonu’nun uhdesinde olacak, yani denetimi AB’de olacak. Projedeki her ertelemenin maliyeti de artırdığına işaret edilen haberde, bunun “tehlikeli şekilde" EastMed’inkine benzeyen kısır döngü olduğuna dikkat çekildi.

Gazete, bu süreçten çıkan tek sonucun, “Doğu Akdeniz’deki siyasi anlaşmazlıklar çözülmeden kimsenin büyük bir enerji projesini hayata geçiremeyeceği olduğuna, anahtarın Türkiye’nin elinde olduğuna ve Yunanistan’ın bölgedeki bütün ülkelerin katılımıyla yeni bir harita oluşturmaya çalıştığına dikkat çekti.

Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs, Türkiye, Mısır ve Libya’nın da katılımıyla çok taraflı bir konferans düzenlemeye çalıştığına işaret edilen haberde, bu durumun Türkiye olmadan hiçbir proje olamayacağını gösterdiği, GSI’nin artık bu siyasi çerçeveye kaydığı belirtildi.

Habere göre, Atina Türkiye’nin de katılacağı bölgesel bir mimari hazırlarken Rum yönetimi Doğu Akdeniz’de Yunanistan, İsrail, Mısır, Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımıyla NATO veya AGİT gibi bir ittifak önerdi.