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Gündem Rum bakandan katliam itirafı! Tüm çocuklar EOKA-B tarafından öldürüldü
Gündem

Rum bakandan katliam itirafı! Tüm çocuklar EOKA-B tarafından öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-26 10:52:00 -
Rum bakandan katliam itirafı! Tüm çocuklar EOKA-B tarafından öldürüldü

Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rumların katlettiği Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak Rum yönetimini katliamı gerçekleştirenlere karşı sessiz kalmakla suçladı.

Sosyal medya hesabından 1974 yılındaki Muratağa katliamında öldürülen ilkokul çocuklarının son fotoğrafını paylaşan Markulli, Kıbrıs Türklerinin EOKA-B tarafından öldürüldüğünü belirtti. Markulli “Tüm çocuklar, EOKA-B tarafından öldürüldü. Bu fotoğraf, yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandığı paylaşımda katliamın faillerinin bilinmesine rağmen Rum yönetiminin bu konuda hiçbir adım atmadığına dikkati çekti. Eski Dışişleri Bakanı Markulli “Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı” mesajıyla yetkililere tepkisini gösterdi.

 

SAVUNANLAR DA VAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Markulli’nin hesabının altına yorum yapan bazı Rum kullanıcılar, katliamdan haberlerinin olmadığını savunurken bazıları da katliamın gerekçelerinin bulunduğunu ileri sürdü. Gelen tepkiler üzerine Markulli, fotoğrafı sosyal medya hesabının kapak fotoğrafı hâline getirdi. Eski Rum bakan bu fotoğrafı paylaştı: Katliam itirafı - Resim : 1

İLK KABULLENME

Markulli’nin bu paylaşımının GKRY’de görev yapmış bir yetkili tarafından sivillere yönelik Muratağa’daki katliamı kabullenme anlamında ilk olma özelliği taşıdığı bildirildi. Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, 8 yıl önce de Muratağa-Atlılar’da katliama uğrayan Kıbrıs Türklerinin toplu mezarlarının fotoğrafını paylaşmıştı. Bazı Rumlar, Kıbrıs’ta 1963-1974 yıllarında Türklere yönelik sistematik saldırı ve katliamları sadece terör örgütü EOKA-B’nin yaptığını kabul ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) yetkililer ise Türklere yönelik katliamların bizzat Akritas ve Enosis planları çerçevesinde gerçekleştirildiğini, bu planların da Yunan ve Rum devlet yetkililerinin onayıyla uygulamaya konulduğunu vurguluyor.
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Yorumlar

hasel

Rumlar,Kıbrısta aynı bugün İsrailin yaptığı katliamın benzerini yapmıştır.O zmanı iyi hatırlıyorum. O zamanın gazetelerinde katliam fotoğrafları yayınlandı.O zamanlar devlet olarak çok sıkıntılıydık.İnanın olması gereken silahlarımız yoktu.ABD,VERMİYORDU.Şükürler olsun şimdi kendi silahımızı yapıyoruz ve kendine güvenen "buyursun gelsin "diyebiliyoruz.

Kahraman

Namuslu dürüst bir kişi çıkmış aralarından, nihayet.. Muhtemelen kendisi de anne olduğundan, vicdanındaki bu yükü artık taşıyamamış.. Darısı Ramazanoğlu gibi Prof. ünvanı taşıyan annelerin boynuna... Hani şu "Bir kereden bişey olmaz" diyen Profesör annneye....
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