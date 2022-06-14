  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Rulo poğaça nasıl yapılır? Rulo poğaça tarifi
Kadın - Aile

Rulo poğaça nasıl yapılır? Rulo poğaça tarifi

Rulo zeytinli poğaça yapılışı | Hızlı bayatlamayan, son derece leziz görünen bir tarif arayanlar 'Rulo poğaça olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, rulo poğaça için hangi malzemeler gerekli? Nefis tam ölçülü rulo poğaça tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-06-14 23:41:00 -
Rulo poğaça nasıl yapılır? Rulo poğaça tarifi

Kahvaltı sofralarına, beş çaylarına leziz bir tarif mi arıyorsunuz? İşte, leziz rulo poğaça tarifi:

Rulo poğaça tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket instant maya
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 su bardağı un
  • 1 adet yumurta akı

İç harcı için:

  • Zeytin ezmesi

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • Susam

Rulo poğaça nasıl yapılır?

 Bir yoğurma kabının içerisine un, tuz, maya ve şekeri alın.

Ortasına çukur açın ve süt, sıvı yağ ve yumurta akını ilave edin.

Hamuru güzelce yoğurun.

Hamur kıvam alınca üzerini streç filmle kapatın. Ardından temiz bir bez örtüp 40-45 dakika mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalandıktan sonra tezgaha alıp yoğurun.

Ardından hamuru ikiye bölün.

Her bir bezeyi dikdörtgen şeklinde açın.

Hamurun üzerine zeytin ezmesini sürün.

Rulo şeklinde hamuru sarın.

Ardından ruloyu 3-4 parmak kalınlığında kesin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine rulo poğaçaları yerleştirin.

Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüp susam serpin.

Poğaçanızı önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Sütlü biber tarifi | Sütlü biber kavurması nasıl yapılır?
Sütlü biber tarifi | Sütlü biber kavurması nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Sütlü biber tarifi | Sütlü biber kavurması nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23