Rulo poğaça nasıl yapılır? Rulo poğaça tarifi
Rulo zeytinli poğaça yapılışı | Hızlı bayatlamayan, son derece leziz görünen bir tarif arayanlar 'Rulo poğaça olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, rulo poğaça için hangi malzemeler gerekli? Nefis tam ölçülü rulo poğaça tarifi:
Kahvaltı sofralarına, beş çaylarına leziz bir tarif mi arıyorsunuz? İşte, leziz rulo poğaça tarifi:
Rulo poğaça tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı ılık süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 paket instant maya
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta akı
İç harcı için:
- Zeytin ezmesi
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Susam
Rulo poğaça nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine un, tuz, maya ve şekeri alın.
Ortasına çukur açın ve süt, sıvı yağ ve yumurta akını ilave edin.
Hamuru güzelce yoğurun.
Hamur kıvam alınca üzerini streç filmle kapatın. Ardından temiz bir bez örtüp 40-45 dakika mayalanmaya bırakın.
Hamur mayalandıktan sonra tezgaha alıp yoğurun.
Ardından hamuru ikiye bölün.
Her bir bezeyi dikdörtgen şeklinde açın.
Hamurun üzerine zeytin ezmesini sürün.
Rulo şeklinde hamuru sarın.
Ardından ruloyu 3-4 parmak kalınlığında kesin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine rulo poğaçaları yerleştirin.
Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüp susam serpin.
Poğaçanızı önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.