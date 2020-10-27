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Yerel Ruhsatsız 22 taksi trafikten men edildi
Yerel

Ruhsatsız 22 taksi trafikten men edildi

İstanbul’da ticari taksilere yönelik denetimde 101 araca ceza yazıldı, ruhsatsız 22 taksi trafikten men edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:36:00 -
Ruhsatsız 22 taksi trafikten men edildi

Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 25 Ekim’de Eminönü, Sultanahmet ve Taksim bölgelerinde, özellikle yabancı turist yolcuları seçen ticari taksileri denetledi. Kontrollerde çalışma ruhsatı bulunmayan 22, muayeneden 4, trafik işaretlerine uymamaktan 5, duraklama yapmaktan 13, yasak parktan 10, uygunsuz ışık kullanımından 1, seyir halinde cep telefonu kullanımından 6, emniyet kemeri takmamaktan 40 araca trafik cezası uygulandı.

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