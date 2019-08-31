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Ruhsatı iptal edilen yunus parkı hakkında yürütmeyi durdurma kararı alındı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan yunus parkının ruhsatının Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından iptaline işletme sahibinin itirazı üzerine Muğla 2’inci İdare mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı alındı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:08
Ruhsatı iptal edilen yunus parkı hakkında yürütmeyi durdurma kararı alındı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan yunus parkının ruhsatının Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından iptaline işletme sahibinin itirazı üzerine Muğla 2’inci İdare mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı alındı.


Güvercinlik Mahallesi’nde bulunan yunus parkına Bodrum’daki bazı vatandaşlar tarafından tepki gösterilmişti. Yunusların kendi doğal hayatında yaşamasını isteyen vatandaşlar Bodrum Belediye meydanında birçok kez eylem yapmış, Bodrum Belediye Başkanı yunus parkının işletme ruhsatını iptal etmişti. Yunus Parkı sahibi İsmet Parmak ise durumu mahkemeye taşımış ve Muğla 2’inci İdare mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı alındı.



"Bu yunuslar doğal ortamda yaşayamaz"


Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan yunus parkının sahibi İsmet Parmak, “Bodrum dolphin park kapatılsın diye yapılan ve yönlendirilen kampanya 10 yıldır Türkiye genelinde bu imza kampanyası başlatılmıştır. 85 bin imza sayısı bu 10 yıl içerisinde toplandı. Sadece yunus parkları kapatılsın diye toplanmamıştır bu imza. Tüm dünyada Türkiye’deki yunus parkları kapatılsın diye yapılmıştır. 29 Ağustos’ta yapılan eylemde bu imzaların hepsi Bodrum yunus parkı kapatılsın denilerek başlamıştır. Bu imza kampanyasının ve bu imzaların toplanmasının Türkiye’de 9 işletme olduğu halde, Bodrum belediyesine sunulmasında düşündürücüdür.


İşletmemiz 2005 yılında kurulmuş ve işletme ruhsatı olarak çalışmıştır. Biz yunus parkını yas bir zeminde çalıştırıyoruz. 27 Ağustos’ta bize işletmeyi kapatma ve ruhsat iptali tebliğ edilmiştir. Bodrum Belediyesi gönderdiği yazıda kanunen yunus parkına işletme ruhsatı verme yetkilerinin olmadığını söylüyor. Bu durumun üzerine bizde Muğla 2’inci idare mahkemesine başvurduk. 2 gün sonra mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bizde işimize devam ediyoruz. Bütün bu yayınları yapan yunus parklarını kapatalım diyen insanlar yaptıkları basın açıklamasında şunu diyorlar biz kapattık burayı bu hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığına verelim onlar baksın diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Hangi vatandaşın üstüne kayıtlı olan, bakmakla hükümlü olan bir insanın hayvanını alabilir. Bir yeri kapatacaksanız bir araştırılır, burada canlı hayvanlara bakılıyor. Kapatıldıktan sonra o canlı hayvanların ne olacağını, nasıl bakacaklarını, ne yiyeceğini bilmek gerekiyor. Bu yunuslar havuzda doğmuş, havuzda yaşamış ve elle beslenmiş buna alışmış hayvanlardır. Bu canlılar hiçbir zaman vahşi hayatta yaşamamış, kendi kendine avlanmayı bilmiyorlar. Bu hayvanları denize saldığınız zaman kıyıda denize giren yürüyüş yapan insanlardan yardım dilenecektir. Eğer beslenmesini bilmiyorsan da bu hayvanlara ekmek atacağız ve ölüme terk etmiş olacağız. Bunlar düşünüldükten sonra kapatmaya gidilmelidir. Evde herkes kanarya besler, beslediğiniz bir kanaryayı doğaya saldığınızda ne kadar yaşayacağı kesindir” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:08
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