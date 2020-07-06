Ruhani'ye büyük şok! 120 vekil imzaladı

İranlı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi sorgulamak üzere Meclis'e çağıracak.

İranlı rejim yanlısı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi sorgulamak üzere Meclis'e ifade vermeye çağıracak.

İran medyasında yer alan haberlere göre özellikle kötü giden ekonomik durum nedeniyle yaşanan hoşnutsuzluğun Ruhani'nin azledilmesine kadar gidebileceği aktarıldı.

Yarı resmi Tasnim haber ajansı, 290 milletvekilinden 120'sinin söz konusu belgeyi imzaladığı ve Meclis Başkanlığı'na teslim ettiğini bildirdi.

Önergenin yürürlüğe girip Cumhurbaşkanı Ruhani'ye gönderilmesi için Meclis Başkanlığı'nın işleme alması gerekiyor.

Reuters'ın haberine göre analistler, Ali Hamaney'in devreye girerek İran'ın, ABD'nin ekonomik baskısı altında olduğu ve erkler arası birlik çağrısı yaptığı bir ortamda söz konusu önergenin işleme alınmasını engelleyebileceği yorumları yapıyor.

Önemli sorular sorulacak

Ruhani'nin selefi de benzer bir durumda kalmış ancak Hamaney yine müdahale ederek önergeyi geri çektirmişti.

Tahran Milletvekili İkbal Şakiri, "Milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Ruhani'ye döviz piyasası krizinin nedenleri, temel malların fiyatlarının yüksekliği ve insanların temel ihtiyaçları gibi bazı soruları olacak." ifadesini kullandı.

İran'da halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, ABD'nin 2018'de tekrar uygulamaya koyduğu yaptırımların nedeniyle hayli zorlaştı.

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