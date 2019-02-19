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Ruhani'nin kardeşi hakim karşısına çıktı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun yolsuzluk suçlamasından dolayı mahkemede ifade verdi.

19 Şubat 2019 Salı 20:59
Ruhani'nin kardeşi hakim karşısına çıktı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun ile birlikte 4 kişi yolsuzluk davası kapsamında mahkemeye ifade verdi.

Ruhani'nin kardeşi hakim karşısına çıktı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Feridun'la birlikte 4 kişi yolsuzluk davası kapsamında mahkemede ifade verdi.

Ne olmuştu?

Feridun, Temmuz 2017'de bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Ruhani yanlıları suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.

Eski bir diplomat olan Feridun, 1989-1997 yılları arasında İran'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Feridun, ülkedeki muhalif kesimler tarafından "yolsuzluk, rüşvet ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmakla" suçlanıyor. Suçlamalar, özellikle 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ruhani'nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirilmişti. Ruhani'ye yakın kesimler ise Feridun'a karşı suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1979'daki devrimden önce "Feridun" olan soyadını din adamı anlamına gelen "Ruhani" olarak değiştirmişti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:59
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