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Dünya Ruhani'den Trump'a tepki: Onun döneminde...
Dünya

Ruhani'den Trump'a tepki: Onun döneminde...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık süresi boyunca İran'ın tarihindeki en zor günlerini geçirdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:31:00 -
Ruhani'den Trump'a tepki: Onun döneminde...

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Basra Körfezi'nden ülkenin çöl bölgelerine su transferi yapılması için hazırlanan projenin açılış töreninde konuştu.

Burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı uyguladığı yaptırım politikasına işaret eden Ruhani, "Bazıları, yaptırım ve baskılarla İran milletini ve kalkınma planlarını durdurabileceğine körü körüne inandılar. Yaptırımlara ve terörist bir hükümetin baskılarına rağmen bu büyük adımları atmayı başardık." dedi.

Trump yönetiminin görevi boyunca İran'ın tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdiğini söyleyen Ruhani, "Halkın ve hükümetin üç yıldır çektiği zorlukların İran tarihinde benzeri yoktur. Beyaz Saray'daki o beyefendi korona salgını döneminde dahi yaptırımları ve ekonomik savaşı acımasızca artırdı. Onlar hiçbir insani ilkeye, insan haklarına ve uluslararası kurallara bağlı kalmadı ancak sonunda halkımızın zafer kazanacağına eminim." diye konuştu.

Ruhani, buna rağmen ABD'deki başkanlık seçimlerinin kendilerini ilgilendirmediğini söyleyerek, "ABD'deki seçim sonuçları bu gece ya da yarın belli olacak. ABD yönetiminin kimin elinde olacağı önemli değil. İran'ın sabrı ve direnci ile kamuoyu baskısı ve uluslararası hukuk karşısında onların teslim olmaktan başka yolu yoktur." ifadelerini kullandı.

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