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Ruhani'den Trump'a Golan Tepeleri tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımasının uluslararası hukukun ayaklar altına alınması olarak tanımladı.

29 Mart 2019 Cuma 15:53
Ruhani'den Trump'a Golan Tepeleri tepkisi

İran devlet televizyonuna göre, sel felaketinden etkilenen Huzistan eyaletini ziyaret eden Ruhani, eyaletin Kriz Yönetim Konseyi'nde konuştu.

Ruhani, ülkenin büyük bir kısmında etkili olarak 44 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin can ve mal kayıplarına neden olduğunu ancak yetkililerin özveriyle zararları gidermek için çalıştığını belirtti.

Hükümetin selden etkilenen halkın zararlarını karşılayacağını dile getiren Ruhani, "Önceliğimiz halkımızın can güvenliğini sağlamaktır. Selden kaynaklanan zararları en aza indirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda nehirleri ve barajları şiddetli yağışlara daha hazır hale getirmeliyiz." dedi.

Trump yönetimine Golan tepkisi

İran Cumhurbaşkanı dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başındaki hükümetin nükleer anlaşma ve Paris İklim Anlaşması gibi bazı uluslararası anlaşmalardan tek taraflı ayrıldığını hatırlatan Ruhani, "Irkçı, hukuksuz ve savaş yanlısı bir grup Beyaz Saray'a hakim oldu." ifadesini kullandı.

Trump yönetiminin uluslararası hukuka bağlı olmadığını belirten Ruhani, şöyle konuştu:

"Her gün başka bir uluslararası yasayı ayaklar altına alıyorlar. Golan meselesi de onların hukuka ve barışçıl çözümlere karşı olduklarını gösterdi. Dünyadaki hiçbir ülke bu savaş yanlısı ve ırkçı grubun yaklaşımından hoşlanmıyor."

ABD'nin Tahran'a ait 1,6 milyar dolarlık mal varlığına el konulması isteğinin iki gün önce Lüksemburg'da bir mahkemece reddedilmesine de değinen Ruhani, "Son iki yılda ABD'ye karşı üç kez hukuk zaferi kazandık. Hem nükleer anlaşma, hem iki milyar dolarlık dondurulmuş mal varlığımız konusunda hem de Lüksemburg mahkemesinde ABD'ye karşı başarı kazandık." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:53
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. golan tepeleri

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 3 sa önce
    Siz öyle bir serefsizkinizki, ortaDoguyu bu hale getirdiniz, şimdi cezasini cekecrkdimiz.
  • Ali Ali 3 sa önce
    Ne o öyle eskisi gibi kimseye samimiyet numaralarınız yutturmaya devam mı ediyor geçti o günler hainler herkes sizin ne kadar çok adi olduğunuzu biliyor sapkın Şialar sizi

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