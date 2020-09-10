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Dünya Ruhani'den tepki: Eş zamanlı olarak yapıldı
Dünya

Ruhani'den tepki: Eş zamanlı olarak yapıldı

İran, Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (SAV) konu ederek hakaret içeren skandal karikatürleri yeniden yayımlamasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:28:00 -
Ruhani'den tepki: Eş zamanlı olarak yapıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (SAV) konu ederek hakaret içeren skandal karikatürleri tekrardan yayımlamasını kınadı.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, serbest ticaret bölgelerindeki projelerin video konferans yöntemi ile yapılan açılış törenlerinde konuşma yaptı.

Sözde mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal karikatürleri yayımlamasına tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Ruhani, konuşmasında İsrail'le normalleşme anlaşmasına imza atan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve anlaşmayı destekleyen bazı Arap ülkelerine de tepki gösterdi.

"Eş zamanlı olarak..."

Bir taraftan bölgede komplolar kurmakla meşgul olan siyonistlerin, Filistin meselesinde hassas olması gereken bazı Müslüman ve Arap ülkelerini kandırdığını ifade eden Ruhani, siyonistlerin hizmetçilerinin de komplolar ile eş zamanlı olarak bazı dergilerde İslam Peygamberi'ne hakareti tekrardan yayımladığını belirtti.

Ruhani, bunlara karşı İran'ın ve İslam'ın çıkarlarının güçlü bir şekilde savunulması gerektiğini vurguladı.

Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, 2015'in Ocak ayında yayımladığı Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) konu edildiği hakaret içerikli skandal karikatürleri, 1 Eylül tarihinde yeniden yayımlama küstahlığında bulunmuştu.

Macron'dan tepki çeken savunma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu iddia ederek bir skandala daha imza atmıştı.

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